حبس سائق نقل دهس توك توك في المعصرة

باشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات موسعة في دهس سائق سيارة نقل لـ توك توك ووفاة سائق التوك توك على الطريق في المعصرة.

سائق نقل يدهس توك توك في المعصرة

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت بحبس سائق النقل وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له لبيان مدى قيادته السيارة تحت تأثير المخدر.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بوفاة (سائق "توك توك") بدائرة القسم متأثراً بإصابته إثر إصطدام سيارة "نقل" به ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .