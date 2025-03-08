سمعها بتكلم حبيبها.. فتاة تقفز من الرابع خوفا من شقيقها بأوسيم

خشيت فتاة عشرينية من عقاب شقيقها عقب اكتشافه ارتباطها بعلاقة عاطفية مع شاب وسمعها تتحدث معه بالهاتف فقفزت من الطابق الرابع لتفارق الحياة في الحال.



وتجري مباحث الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه من خلال جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط الحادث.



تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد بقفز فتاة 20 سنة من الطابق الرابع بمدينة أوسيم، بسبب اكتشاف شقيقها علاقة عاطفية لها مع شاب أثناء تحدثها معه هاتفيًّا، وتولت النيابة التحقيق