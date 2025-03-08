خطأ كبير جداً.. هيثم فاروق يوجه طلبا عاجلا لـ بيسيرو

وجه هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق، طلب لـ جوزيه بيسيرو المدير الفني للأبيض بضرورة تغير أسلوب الفريق.



وكتب هيثم فارق عبر حسابه على منصة إكس : إنتصار صعب جدًا.. والحمد لله على الصعود لدور الثمانية.



وأضاف: "ملاحظة فنية هامة جدا في الضربات الثابتة والركنية.. بيسيرو بيلعب Zone وده خطأ كبير جدًا لأن هذا الأسلوب لا يحدد المسئولية".



https://x.com/HaythamFarouk/status/1898137242037588283

وأكمل: "بالإضافة إلى قدرة المنافسين على كسب الكرات لأنه جاي من الحركة عكس المدافعين في وضع ثبات. لابد من تغيير الأسلوب".



وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوز صعب على مودرن سبورت بهدفين لهدف، في مباراة ماراثونية وصلت للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، التي أقيمت مساء الجمعة ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غداً الأحد استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة، ليلتقي الأبيض مع سموحة في الدور التالي.

تذاكر مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك



أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة القمة 130 بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في بطولة الدوري المصري.



ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على الزمالك في ديربي القاهرة الأعرق والأقدم في الشرق الأوسط وإفريقيا في تمام التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة بالجولة الأولى من الدور الثاني في مجموعة التتويج.

وقالت شركة تذكرتي عبر موقعها الرسمي أن تذاكر مباراة الأهلي والزمالك ستكون على ثلاثة فئات الدرجة الأولى مقابل 300 جنيهاً والمقصورة مقابل 500 جنيها فيما ستكون تذاكر الدرجة الثالثة بـ 75 جنيهاً.



تُعتبر مواجهة الأهلي والزمالك من أبرز اللقاءات في الدوري المصري، خاصة في مرحلة تحديد البطل التي تشهد منافسة شرسة بين الفرق الكبيرة.



يُذكر أن الأهلي يسعى لتجاوز هذه المرحلة بفوز يعزز من فرصه في المنافسة على لقب الدوري، بينما يهدف الزمالك لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في السباق نحو اللقب.