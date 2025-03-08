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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر هجرس يشيع جثمان حماته من مسجد مصطفى محمود

تامر هجرس
تامر هجرس
أحمد إبراهيم

توفيت والدة زوجة الفنان تامر هجرس وحرص على المشاركة فى تشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. 

وكان نشر الفنان تامر هجرس تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب : "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله العزيزة علينا فاطمة العربي، حماة تامر هجرس".

تامر هجرس 

تامر هجرس مع زوجته بالجونة 

وكان الفنان تامر هجرس شارك جمهوره عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورًا له رفقة زوجته فى مهرجان الجونة.

وظهر تامر هجرس ببنطلون مثير للجدل باللون البينك وتألقت زوجته مرتدية جيب قصير فوق الركبة وتوب أسود.

وتتميز زوجة تامر هجرس بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وقال الفنان تامر هجرس إنه يفتخر بزوجته ميرال ويحبها كثيراً ويعبر عن محبتها في العلن، وإنه مر بوقت صعب للغاية ووقفت بجواره خلال أزمته في مرضه.

وأضاف تامر هجرس، خلال مقابلة تليفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "الراجل اللي مش بيحب يتكلم عن مراته بيبقى عنده نقص في حياته أو محتاج يشتهر شوية، إحنا دورنا كشخصية عامة مهم إني أدي الحاجات الإيجابية وأقول إن مراتي ست حلوة وجميلة وجدعه ووقفت جنبي".

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