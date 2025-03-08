جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وأوساسونا

تشهد الجولة 27 من الدوري الإسباني الممتاز (ليجا) لموسم 2024-2025، منافسات مثيرة اليوم، حيث تُلعب 4 مباريات أبرزها لقاء برشلونة ضد أوساسونا.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تنافس شديد على صدارة الترتيب بين الفرق الكبرى، حيث يتصدر برشلونة الجدول برصيد 57 نقطة، متبوعًا بـأتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة، وريال مدريد في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 27:

برشلونة – 57 نقطة.

أتلتيكو مدريد – 56 نقطة.

ريال مدريد – 54 نقطة.

أتلتيك بلباو – 48 نقطة.

فياريال – 44 نقطة.

ريال بيتيس – 38 نقطة.

رايو فاليكانو – 36 نقطة.

مايوركا – 36 نقطة.

ريال سوسيداد – 34 نقطة.

سيلتا فيجو – 33 نقطة.

أوساسونا – 33 نقطة.

إشبيلية – 33 نقطة.

جيرونا – 32 نقطة.

خيتافي – 30 نقطة.

إسبانيول – 27 نقطة.

ليجانيس – 27 نقطة.

لاس بالماس – 24 نقطة.

فالنسيا – 24 نقطة.

ألافيس – 23 نقطة.

بلد الوليد – 16 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

سيلتا فيجو vs ليجانيس

التوقيت: 3:00 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3.

ديبورتيفو ألافيس vs فياريال

التوقيت: 5:15 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3.

فالنسيا vs بلد الوليد

التوقيت: 7:30 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3.

برشلونة vs أوساسونا

التوقيت: 10:00 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1.