تعليم قنا تعلن نتيجة مسابقة الرائد العام المثالى لمديرى المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، أسماء الحاصلين على لقب رائد عام مثالي من مديرى المدارس بالمراحل التعليمية الثلاثة فى المسابقة التي أعدها توجيه عام التربية الاجتماعية، تحت رعاية هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف سومية عبد الفتاح، مدير عام الأنشطة التربوية، وتنفيذ الدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية ومحمود جابر، مسئول اتحاد الطلاب بالمديرية.

تضمنت نتيجة المسابقة فوز كل من : عبد الله محمد عبد الحميد، مدير مدرسة الاقباط الابتدائية بنات بإدارة نجع حمادي التعليمية، وعبد الله منصور رزق، مدير سيدي عمر للتعليم الاساسي بقنا، ومحمد عبد المنصف، مدير فرشوط الثانوية الزراعية بإدارة فرشوط، وذلك عن المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمركز الأول.

أما المركز الثانى، فكان من نصيب كل من: حسين أبو الحمد علام، مدير قناطر نجع حمادى الإبتدائية بإدارة أبوتشت، ومحمد يوسف محمود، مدير السادات الإعدادية بفرشوط، و سيد أحمد حسين، مدير نجع حمادي الثانوية بنات.

فيما حصل على المركز الثالث كل من: فتحى أحمد محمود، مدير وحدة الحراجية الإبتدائية بقوص، وخفاجة ابراهيم على، مدير مدرسة الشهيد عبدالحليم دنقل الإعدادية بقفط، والطيب خضري حسن، مدير مدرسة البحري قمولا الثانوية المشتركة التابعة لإدارة نقادة التعليمية.

من جانبه هنأ هاني عنتر، وكيل وزارة التعليم بقنا، الرواد الفائزين، مثنياً على دورهم وكل من شارك في المسابقة في تفعيل أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتذليل المعوقات وتطبيق أوجه الرعاية للطلاب من ذوى القدرات الخاصة وتنفيذ اللوائح والقوانين الوزارية بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالمديرية والإدارة والمدرسة.