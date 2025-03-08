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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماتت النهاردة .. ما هو مرض الفنانة نعيمة سميح

نعيمة سميح
نعيمة سميح
اسماء محمد

يبحث كثيرون عن ماهو مرض الفنانة نعيمة سميح الذي تسبب في وفاتها اليوم حيث أنها من أشهر نجمات المغرب ونشر عدد كبير من النجوم نعى عنها.

ونجيب في هذا التقرير عن سؤال ماهو مرض الفنانة نعيمة سميح الشهيرة وأهم المعلومات عن بلدها.

رحلت الفنانة المغربية نعيمة سميح عن عالمنا صباح اليوم السبت إثر إصابتها بمرض السرطان.

نعيمة سميح فى شبابها

ووفقا لموقع “ mayoclinic”نعرض لكم أهم المعلومات عن مرض نعيمة سميح وهو السرطان الذي تسبب في وفاة هذه الفنانة المغربية وغيرها الكثير من المشاهير.

 
ما هو مرض نعيمة سميح

وبعد الإجابة على سؤال ما هو مرض نعيمة سميح كما ذكرنا فى السطور السابقة أنه السرطان نكشف لكم أهم الأعراض العامة التى تساعد على اكتشافه بسرعة، وهى.

نعيمة سميح على المسرح

أعراض مرض نعيمة سميح 


تختلف العلامات الناتجة عن السرطان تبعًا للجزء المصاب من الجسم، وتتضمن بعض العلامات والأعراض العامة المرتبطة بالسرطان، ما يلي:

الإرهاق غير المبرر و من أقل مجهود.
وجود كتلة أو شئ سميك تحت الجلد وليس شرطا أن يسبب ألم.
تغييرات في الوزن ويشمل زيادة أو فقدان غير المتعمد.
تغييرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم. أو ظهور تغيرات في الشامات الموجودة.
تغيرات في عادات التبرز والتبول.
سعال مستمر أو صعوبة في التنفس.
صعوبة في البلع.
وجود بحة الصوت.
عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل.
ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات.
حمى أو تعرّق ليلي على نحو مستمر وبلا سبب معروف.
نزيف أو كدمات بلا سبب معروف.

متى يجب زيارة الطبيب
حدد موعدًا طبيًا إذا كانت لديك أي مؤشرات أو أعراض مستمرة تثير قلقك.

وإذا لم تكن لديك أي مؤشرات أو أعراض ولكنك قلق بشأن خطر إصابتك بالسرطان، فناقش مخاوفك مع الطبيب واسأله عن اختبارات وإجراءات فحص السرطان المناسبة لك.

نعيمة سميح 


ما هو أصل نعيمة سميح

يرغب كثيرون فى معرفة ماهو أصل نعيمة سميح الفنانة التى توفيت صباح اليوم  وذلك بعد تأثر عدد كبير من الفنانين والمشاهير برحليها ونشروا نعى نعيمة سميح على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى مثل المطربة سميرة سعيد.

ونعيمة سميح من أصل مغربي وهى أشهر فنانين العصر الحديث.


من هى نعيمة سميح

يرغب كثيرون فى معرفة من هى نعيمة سميح وفى الحقيقة تعد هذه الفنانة الراحلة من قامات الفن والطرب فى المغرب ويطلق عليها “ سيدة الطرب المغربي"  و “أصغر فنانة عربية” و"ثالث مطربة عربية تغني فى الأولمبي" وكان ذلك في باريس عام 1977.

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