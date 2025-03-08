هجهز بنتي من الألف للياء .. مواطن يبكي بعدما منحه محمد رمضان 100 ألف جنيه

قدم الفنان محمد رمضان، حلقة اليوم من برنامج " مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي" .

ومنح محمد رمضان رجل وزوجته 100 ألف جنيه، ودخل الرجل في نوبة من البكاء، وقال له محمد رمضان : بتعيط ليه، ورد المواطن :" قلت لبنتي هجبلك جميع طلبات جوازك وهجهزك من الألف للياء".

وتابع محمد رمضان: مبروك كسبت معانا 100 ألف جنيه ".

مدفع رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".