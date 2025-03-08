محمد رمضان يمنح مواطن 200 ألف جنيه.. والأخير: أجيلك فين طيب

منح الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، جائزة لرقم هاتف عشوائي.



واتصل محمد رمضان، على الهواء بصاحب رقم الهاتف كي يبلغه بفوزه في برنامج “ مدفع رمضان”، بمبلغ قيمته 200 ألف جنيه.

وقال محمد رمضان في اتصال هاتفي مع مواطن: معاك محمد رمضان وكسبت 200 ألف جنيه".

ورد المواطن: أجيلك فين طيب.. والله مش مصدق نفسي".

مدفع رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".