نشرة الفن| سعد لمجرد يعلن عن إطلاق عملة رقمية .. حسن الرداد يكشف حقيقة حمل إيمي سمير غانم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية ..

سعد لمجرد يعلن عن إطلاق عملة رقمية

أثار الفنان سعد لمجرد فضول متابعيه خلال الساعات الماضية بعد أن أعلن عن خططته القادمة عن إطلاق العملة الرقمية الخاصة به .

ربنا اداك فرحة جديدة.. حسن الرداد يكشف حقيقة حمل إيمي سمير غانم

حل الفنان حسن الرداد ضيفًا على برنامج “ حبر سري ” للإعلامية أسما إبراهيم المُذاع عبر فضائية القاهرة والناس وسي بي سي.

بعد وفاتها .. من هى المطربة المغربية نعيمة سميح وأبرز أعمالها

رحلت عن عالمنا صباح اليوم المطربة المغربية نعيمة سميح "سيدة الأغنية العصرية فى المغرب" كما اشتهرت، عن عمر يناهز ال71 عامًا ، وذلك بعد مسيرة غنائية مليئة بالنجاح والتألق أسعدت جمهورها على مدار سنوات طويلة

مسلسل جودر2 الحلقة 8.. تارا عماد تتحالف مع نور ضد والدها وعمها

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل جودر2 العديد من الأحداث، والذى بدأت بالحديث بين شهرزاد (ياسر جلال) وشهريار (ياسمين رئيس) وكشف عن نيته فى التغير بعد شعوره بالذنب عن ما كان يفعله سابقًا وقتل الفتيات وتفكيره فى تعويض أهاليهم بمبالغ مالية.