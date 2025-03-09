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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة المتهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات بالإكراه

محاكمة المتهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات بالإكراه
محاكمة المتهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات بالإكراه
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران الثلاثاء المقبل، محاكمة عاطلين، بتهمة إجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارة ملكه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمل"، وشقيقه "شريك بذات الشركة") لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لاكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وعللا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحالتهما لمحكمة جنايات القاهرة.

وعلى جانب آخر، تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة موظف بتهمة ضرب أفضى إلى موت بعد صدمه عامل بدراجة نارية ظنا منه أنه لص سرق هاتفه.

تعود أحداث الواقعة المثيرة التي دارت أحداثها فى منطقة الزيتون، عندما تعرض مواطن كان يقود سيارته لسرقة هاتفه بأسلوب الخطف، على يد لص كان يقود دراجة نارية.

وعندما طارد مواطن لص خطف هاتفه بأسلوب الحطف، فما كان من المواطن إلى أن طارده وحاول الإمساك به فى شوارع منطقة الزيتون بالقاهرة، إلا أنه أخطأ وصدم بسيارته عامل كان يقود دراجة نارية ظنا منه أن اللص الذى سرق هاتفه، فى محاولة منه لإيقافه، مما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية وإصابة العامل بكسر فى الجمجمة اودت بحياته، تم القبض على صاحب السيارة واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت. 

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