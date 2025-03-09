«حُماة الوطن» بالإسكندرية يحتفي بيوم المرأة العالمي بأمسية شعرية

نظّم حزب حُماة الوطن بالإسكندرية ، أمسية شعرية بمقره في سموحة، احتفالًا بـ "يوم المرأة العالمي"، وذلك تحت رعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وبإشراف محمد السيد مجاهد، الأمين العام للحزب بالإسكندرية.

وأكد الدكتور رجائي عزت، الأمين العام المساعد وأمين أمانة التنظيم، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا بالمرأة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت الفترة الماضية تمكينًا غير مسبوق لها في مختلف المجالات، من خلال توليها العديد من الحقائب الوزارية والمناصب القيادية، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على دعم المرأة وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة حافظ، الأمين العام المساعد، أن المرأة المصرية لعبت دورًا محوريًا في تاريخ مصر، وساهمت في حماية الجبهة الداخلية، كما كان لها موقف وطني بارز برفض تهجير سكان غزة من خلال إعلان موقفها على الحدود المصرية.

فيما أشارت الدكتورة سحر الشريف، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، إلى أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بنشر الثقافة والارتقاء بالذوق العام، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والأمسيات الشعرية، التي تهدف إلى توعية المواطنين وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية في المجتمع.

وشهدت الأمسية إلقاء عدد من القصائد الشعرية، حيث قدمت الدكتورة هدير الدغار، الأستاذ بكلية الآداب وعضو لجنة الثقافة والفنون، والأستاذة هاجر محمود، عضو اللجنة ذاتها، والشاعر هشام ثروت، باقة متنوعة من القصائد التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وأدارت اللقاء الدكتورة ندى يسري، أمين لجنة الثقافة والفنون، وسط حضور واسع من قيادات وأعضاء الحزب، ومنهم الأستاذة رانيا الشيمي، أمين أمانة المرأة، والدكتورة إيمان حافظ، أمين أمانة حقوق الإنسان، والأستاذ جمال مجدي، أمين أمانة الإعلام، والأستاذة إيناس بندقة، أمين قسم الجمرك.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم عدد من النماذج النسائية البارزة في مجالات السياسة والثقافة والأدب، تقديرًا لدورهن الرائد في خدمة المجتمع.