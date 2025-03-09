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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أولى جلسات محاكمة طارق الشناوي بتهمة الإساءة لـ هاني شاكر.. اليوم

أولى جلسات محاكمة طارق الشناوي بتهمة الإساءة لـ هاني شاكر.. اليوم
أولى جلسات محاكمة طارق الشناوي بتهمة الإساءة لـ هاني شاكر.. اليوم
إسلام دياب

تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة طارق الشناوي بتهمة الإساءة لـ هاني شاكر.

قررت جهات التحقيق بمصر القديمة، إحالة البلاغ المقدم من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بتهمة تعمد الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وحددت المحكمة يوم 9 مارس 2025 موعدًا لأول جلسة لنظر القضية.

وتقدم محامي الفنان هاني شاكر، ببلاغ إلى النائب العام، أشار فيه إلى أن الناقد الفني طارق الشناوي نشر مقالًا في 18 يناير 2022، هاجم فيه نقيب المهن الموسيقية آنذاك، بسبب قراراته المتعلقة بمطربي المهرجانات، حيث اعتبر أن المشهد الفني أصبح عشوائيًا، منتقدًا قرارات شاكر التي ألزمت المطربين بتغيير أسمائهم كشرط للعودة للغناء.

كما تضمن البلاغ استضافة الشناوي في عدة برامج تلفزيونية، حيث كرر انتقاداته لهاني شاكر، الأمر الذي اعتبره الأخير إساءة له ولمنصبه، وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشناوي، وسماع الفيديوهات التي تضمنت تصريحاته المسيئة، وفق ما ورد في نص الشكوى.

هاني شاكر جهات التحقيق محكمة القاهرة الاقتصادية محكمة جنح القاهرة الاقتصادية طارق الشناوي

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