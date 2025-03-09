قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية البريطاني يدين الضربات الروسية على أوكرانيا ويصفها بـ«البغيضة»
الفوائد الصحية للأغذية الوظيفية وعلاقتها باضطرابات الغدد الصماء
كارثة جديدة بأمريكا.. حرائق غابات لونج آيلاند تخرج عن السيطرة وإعلان الطوارئ|فيديو
هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد توأمها الـ 16 برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟
أحمد موسى: أشجع الأهلي منذ 55 عامًا.. الإدارات تتغير ويبقى الكيان شامخًا
سلوى عثمان: دوري في سجن النسا كان محطة فارقة وغيّر مسيرتي
شادي شامل يثير الجدل بتصريحاته حول الحجاب وطقوسه في رمضان
مفاوضات حاسمة في الدوحة .. مبعوث أمريكي يسعى لاتفاق جديد بين إسرائيل وحماس
هجوم على «سادكوب» في اللاذقية.. توترات تتصاعد في الساحل السوري
حقيقة بيع استاد الإسماعيلي .. نصر أبوالحسن يكشف المستور |تفاصيل
مفاجأة فى أسعار البيض اليوم الأحد.. كم يصل سعر الكرتونة؟
الزمالك يترقب موقف ناصر منسي وجهاد قبل قمة الأهلي في دوري نايل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منصة watch it تكشف عن أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان 2025

أكثر المسلسلات مشاهدة رمضان 2025
أكثر المسلسلات مشاهدة رمضان 2025
علا محمد

كشفت منصة watchit عن قائمة المسلسلات التي تعرض في الموسم الرمضاني، والتي حققت الأعلى مشاهدة والمسلسل الذي حصل المركز الأول.

فهد البطل في المقدمة

حصل مسلسل "فهد البطل" علي المقدمة ، وعلى المركز الأول، بطولة الفنان أحمد العوضي، وميرنا نور الدين.

مسلسل ولاد الشمس في المركز الثاني

وحقق مسلسل ولاد الشمس المركز الثاني في السباق الرمضاني ، وهو من بطولة أحمد مالك، وطه الدسوقي، والنجم محمود حميدة، وإخراج شادي عبدالسلام.

وجاء مسلسل "قلبي ومفتاحه" في المركز الثالث، بينما جاء مسلسل "الكابتن" في المركز الرابع، ومسلسل الشرنقة في المركز الخامس، وفي المركز السادس مسلسل "حكيم باشا".

مسلسل جودر في المركز الأخير

وفي المركز السابع جاء مسلسل" إخواتي، بينما جاء في المركز الثامن مسلسل "وتقابل حبيب"، وفي المركز التاسع في السباق مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وفي المركز الأخير الجزء الثاني من مسلسل "جودر".

ميرنا نور الدين قلبي ومفتاحه مسلسل جودر فهد البطل أحمد العوضي ولاد الشمس منصة watchit

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

المشاجرة

خناقة على الكراسي.. تفاصيل مشاجرة السحور داخل أشهر مطعم فول في رمسيس| صور

سعد الصغير

بعد قضاء مدة حبسه.. الإفراج عن سعد الصغير خلال ساعات بهذا الشرط

العيد الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشان عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

العيد الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشان عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

صورة أرشيفية

مرتفع جوى قادم | مفاجأة في طقس الأيام القادمة.. إيه الحكاية ؟

كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق "إنستاباي"

كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟

تعرف على.. موعد صرف مرتبات شهر مارس

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد 9-3-2025

ترشيحاتنا

المركز القومي للبحوث

متخصص يكشف تفاصيل مهمة حول صوم رمضان وصحة الجهاز الهضمي

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال تنصيب راعٍ لكنيسة حدائق الأهرام

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ سيدات المجتمع الأكاديمي في يوم المرأة العالمي

بالصور

افتتاح الدورة الرمضانية الثامنة للمديريات الخدمية بالصالة المغطاة في الزقازيق .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مسلسل جودر2 الحلقة 8.. تارا عماد تتحالف مع نور ضد والدها وعمها

تارا عماد ونور
تارا عماد ونور
تارا عماد ونور

أفكار هدايا لـ عيد الأم في حدود 100 جنيه

افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام

مسلسل الكابتن الحلقة 9.. حسام وكريم في ورطة بسبب كشك طاطا

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

المزيد