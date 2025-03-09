منصة watch it تكشف عن أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان 2025

كشفت منصة watchit عن قائمة المسلسلات التي تعرض في الموسم الرمضاني، والتي حققت الأعلى مشاهدة والمسلسل الذي حصل المركز الأول.

فهد البطل في المقدمة

حصل مسلسل "فهد البطل" علي المقدمة ، وعلى المركز الأول، بطولة الفنان أحمد العوضي، وميرنا نور الدين.

مسلسل ولاد الشمس في المركز الثاني

وحقق مسلسل ولاد الشمس المركز الثاني في السباق الرمضاني ، وهو من بطولة أحمد مالك، وطه الدسوقي، والنجم محمود حميدة، وإخراج شادي عبدالسلام.

وجاء مسلسل "قلبي ومفتاحه" في المركز الثالث، بينما جاء مسلسل "الكابتن" في المركز الرابع، ومسلسل الشرنقة في المركز الخامس، وفي المركز السادس مسلسل "حكيم باشا".

مسلسل جودر في المركز الأخير

وفي المركز السابع جاء مسلسل" إخواتي، بينما جاء في المركز الثامن مسلسل "وتقابل حبيب"، وفي المركز التاسع في السباق مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وفي المركز الأخير الجزء الثاني من مسلسل "جودر".