استاد القاهرة يعلن جاهزيته لمباراة القمة

أعلنت الصفحة الرسمية لهيئة استاد القاهرة، جاهزية الملعب لاستضافة مباراة الأهلى والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتبت عبر “فيسبوك”: “يستضيف استاد القاهرة الثلاثاء القادم فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً مباراة كرة القدم بين فريقى الزمالك والأهلى (ضمن مباريات المرحلة النهائية في أسبوعها الأول بدورى النيل) كل التوفيق للفريقين”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر شاشة قنوات “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 ولم يخسر أي مباراة حتى الآن، بينما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 32 نقطة بعد أن فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر في 3 مواجهات.

وحدّدت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩.٣٠ مساءً.

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساءً.

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساءً.

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساءً.

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساءً.

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساءً.

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساءً.

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا.

تركيز الأهلي على القمة قبل حسم ملف التجديد

قرر مسئولو الأهلي تأجيل مناقشة ملف تمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء مباراة الزمالك، بهدف الحفاظ على تركيز الفريق.

وتعد المواجهة المقبلة أمام الزمالك ذات أهمية كبيرة في صراع التتويج بالدوري، حيث يسعى المارد الأحمر لحصد نقاطها الثلاث لمواصلة المنافسة.