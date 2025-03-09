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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب عمرو فهمي: يوم الشهيد ونصر العاشر من رمضان رمز للصمود والتضحية من أجل الوطن

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي
حسن رضوان

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن “يوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام، يوم يتجدد فيه عهد الوفاء والعزة والكرامة لدى المصريين، حيث نستذكر فيه تضحيات أبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعًا عنه وعن أمنه واستقراره”.

وقال فهمي، في بيان له اليوم، الأحد، إن يوم الشهيد سيظل شاهدًا على شجاعة المصريين وإخلاصهم وتضحياتهم الوطنية، ويؤكد أن لمصر رجالٌ يصدقون ما عاهدوا الله عليه، رجال ينذرون حياتهم دفاعًا عن الأرض والعرض، لتبقى راية الوطن مرفوعة بعز وفخر، موجهًا التحية لأمهات الشهداء وآبائهم وأسرهم وذويهم على تحملهم ألم فراقهم، وأن عزاءهم أن هذه التضحيات ستظل نبراسًا يضيء طريق الأجيال القادمة.

 بناء مستقبل مشرق يليق بتضحيات الشهداء

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: “في هذا اليوم نتذكر أن معاني القوة والتضحية التي خلدها هؤلاء الجنود البواسل في صفحات التاريخ بأحرف من ذهب، لتكون الدافع نحو المضي قدمًا في بناء مستقبل مشرق يليق بتضحياتهم، مستقبل أكثر أملًا وإشراقًا، تُرفع فيه راية الصمود والإيثار”.

ولفت عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يتزامن مع ذكرى الاحتفال بنصر العاشر من رمضان، نصر أكتوبر المجيد، التي روت فيه دماء الشهداء أرض الوطن، وزرعت منارةً للنصر والعزة في التاريخ المصري والعربي، منوهًا إلى أن الشهداء سيظلون رمزًا لإرادة الشعب المصري وتصميمه على استعادة أرضه، رغم التحديات والصعاب التي واجهته، مهما كلّف ذلك من ثمن.

يُحيي المصريون يوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي استشهد أثناء تفقده القوات على جبهة القتال عام 1969 خلال حرب الاستنزاف، ويعكس هذا اليوم تقدير مصر لتضحيات شهدائها الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن.

ويُعد يوم الشهيد مناسبة وطنية تُبرز قيم التضحية والفداء، ويُحتفل به بتنظيم فعاليات رسمية وشعبية، تشمل تكريم أسر الشهداء واستعراض بطولاتهم. 

يجسد هذا اليوم رسالة وفاء من الشعب المصري لشهدائه الأبطال، ويؤكد أهمية دورهم في حماية أمن البلاد واستقرارها.

القوات المسلحة الشرطة المصريين الشهيد يوم الشهيد الموافق 9 مارس

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