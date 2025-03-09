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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميكا ريتشاردز: محمد صلاح كان يحلم باللعب لليفربول منذ أيام فيورنتينا

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

كشف ميكا ريتشاردز نجم مانشستر سيتي وفيورنتينا السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، كان يحلم دائمًا باللعب مع "الريدز"، وذلك منذ أن كان لاعبًا في صفوف الفريق الإيطالي.

وخلال ظهوره في برنامج “مباراة اليوم” عبر قناة BBC، تحدث ريتشاردز عن نجم ليفربول قائلًا: "نتحدث عن محمد صلاح كثيرًا.. إنه مذهل. عندما أقول إنه مذهل، لا أعني أنه يقدم مباراة رائعة دائمًا، لكنه يسجل، إنه حاسم، ويعاقبك في أي لحظة".  

وأضاف: "أتذكر عندما كنت معه في فيورنتينا، كان يقول دائمًا إن حلمه هو اللعب لليفربول، وهو الآن يعيش حلمه ويؤدي بشكل مذهل".  

صلاح.. من حلم ليفربول إلى تحقيق المجد

لعب ريتشارردز بجوار محمد صلاح خلال موسم 2014-2015 عندما كان كلاهما معارًا إلى فيورنتينا، حيث انضم صلاح قادمًا من تشيلسي، فيما جاء ريتشاردز معارًا من مانشستر سيتي.  

ومنذ انتقاله إلى ليفربول قادمًا من روما في صيف 2017، أصبح صلاح أحد أساطير النادي، حيث قاد الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، كما أصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 243 هدفًا حتى الآن.

محمد صلاح ليفربول الريدز مانشستر سيتي فيورنتينا ميكا ريتشاردز

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