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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يهدد أرقام أساطير مانشستر يونايتد

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

لم يعد محمد صلاح مجرد نجم مر على الدوري الإنجليزي، بل تحول إلى علامة فارقة في تاريخ اللعبة، حيث يواصل قائد منتخب مصر تقديم عروض متميزة وإسهامات تهديفية بارزة مع نادي ليفربول في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية هذا الموسم.

محمد صلاح يتألق في الدوري الإنجليزي

في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل محمد صلاح ثنائية من ركلتي جزاء، ساعدت ليفربول على الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3–1 على ملعب "آنفيلد". هذا الأداء المميز عزز من مكانة صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، حيث تقاسم المرتبة الخامسة برصيد 184 هدفًا مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق. كما يتقاسم الثنائي لقب الهداف التاريخي للأجانب في المسابقة.

محمد صلاح وتحطيم الأرقام القياسية

يحتاج محمد صلاح لتسجيل 4 أهداف فقط في المباريات المتبقية لهذا الموسم مع ليفربول ليتجاوز أندي كول، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، الذي يمتلك 188 هدفًا، وبالتالي يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ. أما لتحقيق المركز الثالث، فيحتاج صلاح إلى تسجيل 22 هدفًا إضافيًا لتجاوز واين روني، الذي سجل 208 أهداف.

وبالنسبة للصدارة التاريخية، فإن صلاح يحتاج إلى 77 هدفًا إضافيًا لتجاوز آلان شيرار، أسطورة نيوكاسل يونايتد، الذي يمتلك الرقم القياسي برصيد 260 هدفًا.

صلاح يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي

يتربع محمد صلاح حاليًا على عرش هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 27 هدفًا، متفوقًا بفارق 7 أهداف على أقرب منافسيه، إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي. ويُعد هذا الموسم فرصة ذهبية لصلاح ليكون ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بجائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في الدوري 4 مرات، بعد الفرنسي تييري هنري، الذي حقق هذا الإنجاز مع أرسنال في أعوام 2002 و2004 و2005 و2006.

إنجازات صلاح السابقة في الدوري الإنجليزي

توج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في موسم 2017-2018 بعد تسجيله 32 هدفًا. وفي الموسم التالي، فاز بالجائزة مرة أخرى برصيد 22 هدفًا، مناصفة مع زميله السابق في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج. كما توج صلاح باللقب للمرة الثالثة في موسم 2021-2022، مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، بعد أن سجل كل منهما 23 هدفًا.

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي

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