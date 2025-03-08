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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يعلن تغيير موعد مباراة الزمالك في الكأس بسبب القمة

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، حيث سيتم إقامة المباراة يوم السبت 15 مارس الجاري، بدلًا من الموعد السابق المقرر لها يوم الجمعة 14 مارس.

 وجاء هذا التغيير نظرًا لظروف تحديد مباراة الزمالك أمام الأهلي في مرحلة تحديد بطل الدوري المصري "دوري نايل"، والمقررة يوم 11 مارس.

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت، عقب مواجهة مودرن سبورت في بطولة كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء  غداً الأحد استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، التي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة، ليلتقي الأبيض مع سموحة في الدور التالي.

الزمالك اتحاد الكرة مباراة القمة

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