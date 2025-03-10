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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للغلابة فقط.. HTC تطلق أرخص هواتف أندرويد بتصميم شيك

HTC
HTC
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة HTC التايوانية، عن هاتفا ذكيا جديدا ضمن الفئة الاقتصادية تحت اسم HTC Wildfire E5 Plus، الهاتف الجديد يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن شاشة كبيرة وكاميرات قوية بأسعار معقولة. 

مواصفات وميزات هاتف HTC Wildfire E5 Plus


يأتي هاتف HTC Wildfire E5 Plus بتصميم أنيق ولكن بمواصفات منخفضة، فهو يحتوي على شاشة عالية الدقة HD+ يبلغ قياسها 6.745 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

تحتوي شاشة الهاتف تحتوي على قطع في الأعلى يضم كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، أما الكاميرا الخلفية فهي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

مواصفات وميزات هاتف HTC Wildfire E5 Plus

أما من حيث الأداء، يعمل الهاتف بوساطة معالج يونسيك من نوع Unisoc T606 بتردد 1.6 جيجاهرتز، ويأتي مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام و128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، يمكن للمستخدمين توسيع مساحة التخزين باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

يعمل هاتف HTC Wildfire E5 Plus بنظام التشغيل Android 14، ويأتي مزودا ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة.

أما بالنسبة للأمان، يدعم الهاتف المصادقة البيومترية عبر البصمة والتعرف على الوجه، وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم تقنية 4G LTE و Wi-Fi 802.11 و Bluetooth 5.0، ويحتوي الجهاز على منفذ شحن USB Type-C، بالإضافة إلى مدخل سماعات الأذن بقياس 3.5 مم.

سعر وتوافر HTC Wildfire E5 Plus


يأتي الهاتف باللونين الرمادي والأزرق، ويباع في فيتنام مقابل سعر حوالي 93 دولار (أي ما يعادل 4.700 جنيه مصري)، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في تايلاند في وقت لاحق من هذا الشهر.

مواصفات وميزات هاتف HTC Wildfire E5 Plus
هاتف HTC HTC Wildfire E5 Plus

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