قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن
سوريا.. الشيباني يعلن محاسبة كل من تورط في زعزعة الأمن غربي البلاد
القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى فى أجواء القنيطرة بسوريا
حسام موافي يحذر مرضى الكلى من انخفاض ضغط الدم.. فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025 وطريقة الاستعلام
فريق كامل .. غيابات بالجملة تضرب الأهلي في قمة الزمالك
لخدمة فريق معين.. كمال درويش ينتقد قرعة الدوري
مفتي الجمهورية: الزوجة ليست مجبرة على مساعدة الزوج في مصروفات المنزل
فتاة: بحب الرسم و في ناس بتقول إنه حرام هل عليا ذنب؟.. علي جمعة يجيب
قرار مفاجئ من كولر بشان حارس مرمي الأهلي أمام الزمالك
دفاع النواب: يوم الشهيد خالد بتاريخ الوطن ومحفور بوجدان المصريين
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دينا تنفعل على حسن العسيري: اللهم طولك ياروح أنا من 27 سنة كنت عيلة

الفنانة دينا
الفنانة دينا
محمد حليم قنديل

كشفت الفنانة دينا عن أخر أعمالها الفنية، قائلة "أخر مسلسل عملته كان إش إش مع المخرج محمد سامي .. ومسلسل برستيج".

وردت "دينا" خلال استضافتها في برنامج «بروود كاست»، على قناة "إم بي سي مصر"، على سؤال حسن العسيري بقدرتها على إستكمال مسيرتها في مجال الرقص، لترد " في حاجة إسمها أنت قادر وعندك لياقة وشكلك كويس فهتقدر تكمل".

وانفعلت دينا، قائلة: "جمهوري هو اللي يحدد أنا برقص كويس ولا لأ .. وانت كنت بتتفرج عليا من 27 سنة يعني وقتها كنت في جامعة .. اللهم طولك ياروح أنا من 27 سنة كنت عيلة ..أنا لما أقول كلمة في البرنامج أنا اللى أقول تتشال أو لأ .. أنت بتقول سؤال وانا برد عليه".

دينا إش إش مسلسل برستيج محمد سامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد سيد زيزو

ناقد رياضي: والد زيزو وافق على عرض الأهلي وبانتظار التنفيذ

الزمالك

5 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي

هل صلاة الفجر غير صلاة الصبح

هل صلاة الفجر غير صلاة الصبح ؟.. الإفتاء توضح

الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات

الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم

ماتوا في حادثة بالسعودية.. رحيل موجع للمهندسة فاطمة عبد الحليم ووالدتها

الأهلي

صدمة قبل القمة.. غياب نجم كبير عن الأهلي في مواجهة الزمالك

وزير التربية والتعليم

يُرضي جميع الطلاب.. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 قريبا

الإسماعيلي

حقيقة بيع استاد الإسماعيلي .. نصر أبوالحسن يكشف المستور |تفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور نظير عياد

بعض الأباء يمارسونه.. مفتي الجمهورية: العقوق لا يقتصر على الأبناء فقط

مسجد السيدة عائشة

عضو الطرق الصوفية يرد على المشككين في قدوم السيدة عائشة إلى مصر

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

لو عملت فيديو يحرك ميت بالذكاء الاصطناعي فهل هذا حرام؟.. علي جمعة يجيب

بالصور

الحرارة هتوصل 30| موعد نهاية الشتاء وأمشير ..ومفاجآة عن طقس آخر رمضان

حالة الطقس
حالة الطقس
حالة الطقس

5 طرق لعلاج مرض الكبد الدهني

الكبد للدهني
الكبد للدهني
الكبد للدهني

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. استعلم عن فلوسك من هنا

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

إنتصار : رحبت بظهوري بدون مكياج فى إش إش .. وتدربت بـ كوافير من أجل مسلسل 80 باكو l حوار

إنتصار
إنتصار
إنتصار

فيديو

مى القاضي

فيفي عبده قالت مفاجأة عنها.. جدل حول ظهور مي القاضي ببدلة رقص

بدرية طلبة

انهارت على الهوا.. بدرية طلبة تروي اللحظات الأخيرة لزوجها الراحل

إنتصار

إنتصار : رحبت بظهوري بدون مكياج فى إش إش .. وتدربت بـ كوافير من أجل مسلسل 80 باكو l حوار

أحمد حسن

العند سبب رحيلي عن الأهلي.. أحمد حسن يكشف أسراره ويختار أسطورة الكرة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد