دينا تنفعل على حسن العسيري: اللهم طولك ياروح أنا من 27 سنة كنت عيلة

كشفت الفنانة دينا عن أخر أعمالها الفنية، قائلة "أخر مسلسل عملته كان إش إش مع المخرج محمد سامي .. ومسلسل برستيج".

وردت "دينا" خلال استضافتها في برنامج «بروود كاست»، على قناة "إم بي سي مصر"، على سؤال حسن العسيري بقدرتها على إستكمال مسيرتها في مجال الرقص، لترد " في حاجة إسمها أنت قادر وعندك لياقة وشكلك كويس فهتقدر تكمل".

وانفعلت دينا، قائلة: "جمهوري هو اللي يحدد أنا برقص كويس ولا لأ .. وانت كنت بتتفرج عليا من 27 سنة يعني وقتها كنت في جامعة .. اللهم طولك ياروح أنا من 27 سنة كنت عيلة ..أنا لما أقول كلمة في البرنامج أنا اللى أقول تتشال أو لأ .. أنت بتقول سؤال وانا برد عليه".