قرينة الرئيس: كل سيدة مصرية في داخلها طاقة عظيمة.. وسأظل داعمة لهن| فيديو

شهدت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية يوم المرأة المصرية.



وعبرت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات.. كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير.

وقالت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا.