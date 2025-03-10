قرار من النيابة بشأن وفاة شاب أثناء عبوره الطريق الدائري بالمرج

قررت جهات التحقيق التصريح بدفن شاب لقي مصرعه أثناء عبوره الطريق الدائري بالمرج.



لفظ شاب أنفاسه الأخيرة على الطريق الدائري بمنطقة المرج ، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع شاب أثناء عبور الطريق الدائري في المرج وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة ، أنه أثناء عبور الشاب الطريق الدائري بدائرة قسم المرج صدمته سيارة على الطريق، مما نتج عنه وفاته في الحال، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



