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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| دينا تنفعل على حسن العسيري: اللهم طولك ياروح أنا من 27 سنة كنت عيلة.. حماس تدين قطع الكهرباء عن غزة وتصفه بجريمة حرب

التوك شو
التوك شو
يوسف أيمن

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، وكان أبرزها:


ابنة فيفي عبده تتحدث عن دورها في العتاولة وترد على عملها بالواسطة في الفن
 

تحدثت الفنانة عزة مجاهد، عن دورها فى مسلسل العتاولة، قائلة: إنها سعيدة جدا برد فعل الجمهور علي دورها، معقبة: “لسة لحد دلوقتي لم ينته التصوير”.

دينا تنفعل على حسن العسيري: اللهم طولك ياروح أنا من 27 سنة كنت عيلة
 

كشفت الفنانة دينا عن أخر أعمالها الفنية، قائلة "أخر مسلسل عملته كان إش إش مع المخرج محمد سامي .. ومسلسل برستيج".

الرئاسة السورية تُشكل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل
 

أعلنت الرئاسة السورية عن قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


200 و300 ألف جنيه.. مفاجآت كبرى للفائزين في "مدفع رمضان"
 

أعلن الفنان محمد رمضان، خلال تقديمه للحلقة التاسعة من برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة DMC، عن الفائزين في مسابقات الحلقة السابقة، حيث حصل عدد من المشاركين على جوائز مالية كبيرة ضمن فقرات البرنامج المختلفة.


رامز جلال يسخر من محمد رجب: عامل فيها ميل جيبسون
 

وقع الفنان محمد رجب، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

حقيقة تقديم شخصية الموسيقار محمد فوزي.. حسن الرداد يكشف التفاصيل
 

أكد الفنان حسن الرداد، أن هناك شخصيات بارزة يجب تقديم قصصها مثل محمد عبدالوهاب، وأم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، موضحًا أن إنتاج أفلام وثائقية تسلط الضوء على هذه النماذج الملهمة أمر مهم الآن.

حسن الرداد: أنا مؤمن بالحسد بس عمري ما حصنت نفسي
 

أكد الفنان حسن الرداد، أن زوجته إيمي سمير غانم تؤمن بالحسد، مشيرًا إلى أنهما كانا يحرصان على إخفاء خبر الحمل لفترة طويلة خوفًا من الحسد، وهو ما يراه أمرًا طبيعيًا يجب أن تفعله أي امرأة حامل.

أحمد موسى: الرئيس السيسي انحاز للشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013
 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز للشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013.

حماس تدين قطع الكهرباء عن غزة وتصفه بجريمة حرب
 

أدانت حركة حماس قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بعد أن حرمت القطاع من الغذاء والدواء والماء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


أمريكا وروسيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن غدا بشأن سوريا
 

كشفت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن أمريكا وروسيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن غدا بشأن سوريا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

رمضان صدى البلد المخرج مدفع رمضان مسلسل العتاولة العتاولة محمد سامي

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