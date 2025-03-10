البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة إيبارشية 6 أكتوبر وأسرهم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، مساء أمس الأحد، نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، وبرفقته مجمع كهنة الإيبارشية وأسرهم.

اصوام الكنيسة

قدم نيافة الأنبا دوماديوس في بداية اللقاء الشكر لقداسة على محبته واستجابته لطلب مجمع كهنة الإيبارشية لقاء قداسته لنوال البركة.

ثم حدثهم قداسة البابا متأملاً في الأصوام الكنسية على مدار السنة الطقسية، وكيف يستفيد الإنسان من كلٍ منها.

وعقب انتهاء الكلمة استمع قداسته إلى استفسارات من الحضور وأجاب عليها وناقشهم فيهم.

وفي لفتة طيبة هنأ قداسة البابا نيافة الأنبا دوماديوس بالذكرى الـ ١٢ لسيامته الأسقفية، مقدمًا هدية تذكارية لنيافته بهذه المناسبة، كما قدم هدايا تذكارية للآباء وأسرهم.