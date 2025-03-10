إطلاق البرنامج الوطني لدعم الخبز البلدي المدعم بالمغذيات الأساسية اليوم

تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، "البرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز البلدي المدعم بالمغذيات الأساسية"، وذلك خلال مؤتمر يعقد اليوم الإثنين.

يقام المؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التغذية والأمن الغذائي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القيمة الغذائية لرغيف الخبز البلدي المدعم، بما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه الخبز في النظام الغذائي للمصريين.