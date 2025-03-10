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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: قد يتم إبرام صفقة لشراء أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
هاجر ابراهيم

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد يتم إبرام صفقة لشراء أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكشف آدم بولر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرهائن، لقناة "سي إن إن"، عن وجود فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق شامل يفضي إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

 وقال بولر إن هناك تقدماً ملحوظاً في المفاوضات، وإنه يعمل جاهداً على إعطاء دفعة قوية للمفاوضات للوصول إلى الحل النهائي.

وأضاف بولر أنه على الرغم من القلق الإسرائيلي من بعض الخطوات المتخذة في المفاوضات، إلا أنه يرى أن الصفقة ممكنة وأن هناك آفاقاً لتحقيق النجاح.

 وزعم بولر أن الولايات المتحدة ليست مجرد "عميل" لإسرائيل، بل لها مصالحها الخاصة التي تعمل على تحقيقها.



 

ترامب الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي تيك توك أعمال تيك توك

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