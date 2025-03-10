أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 4500 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن هى (كوين ونفرتيتي، وبريدج، وآور، وآيلة).



وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم/الاثنين/، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة، وتم تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1025 شاحنة، و60 سيارة.

وأشارت إلى أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، و549 شاحنة، و31 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 43 ألف طن بضائع، و476 شاحنة، و29 سيارة، فضلا عن تسجيل وصول وسفر 1675 راكبا.