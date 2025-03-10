بدر عبد العاطي: المؤسسات الإعلامية تلعب دورًا بارزًا في الدفاع عن المصالح الوطنية

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، على الدور الهام والمؤثر الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية الوطنية في توعية المجتمع المصري بالتحديات الخارجية غير المسبوقة التي تواجهها مصر خلال السنوات الأخيرة، مثمنا الدور البارز الذي ظلت تلعبه على مدار سنوات في الدفاع عن المصالح الوطنية.



جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها وزير الخارجية إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو والتقى خلالها مع كل من خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.



وأشاد وزير الخارجية بما تشهده المؤسسات الإعلامية الوطنية من تقدم لافت، وإسهامها في تنمية الحس الوطني وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء الوطنى وتشكيل الثقافة السياسية لدى المواطن في ظل تطورات إقليمية متلاحقة بالغة الأهمية.



كما تطرق الوزير عبد العاطي إلى مسألة التدريب وبناء القدرات بمجال الدبلوماسية والإعلام، مؤكدا على الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في العمل الدبلوماسي وأهمية توظيف تلك الآليات المختلفة في دعم ونشر الرسائل الوطنية الداعمة لمصالح الوطن.



واستعرض برامج التعاون والتدريب المشتركة بين وزارة الخارجية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، فضلا عن الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها مع إعلاميين من الدول المختلفة.