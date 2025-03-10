هل تحدد مباراة القمة مصير كولر مع الأهلي.. فيديو

رأى الناقد الرياضي محمد عصام أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك سيكون صعبًا، موجهًا انتقادات للقيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر مع النادي الأهلي.

وقال محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، إن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك سيكون صعبًا و«متكتف فنيًا»، حسب وصفه.

وأضاف أن البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب الزمالك، بدأ يتعرف على مستوى لاعبي الزمالك وبدأ ينسجم مع لاعبي الفريق، في المقابل فإن كولر بعد الانتقادات التي تعرض لها يريد تعويض ذلك من خلال تحقيق فوز في لقاء القمة.

وأشار محمد عصام إلى أن كل مدير فني سيكون متحفظًا خلال هذا اللقاء.

الفرصة الأخيرة لمارسيل كولر

وحول وصف المباراة بأنها الفرصة الأخيرة لمارسيل كولر مع الأهلي، استبعد عصام ذلك، وقال إن كولر لن يرحل عن الأهلي حال عدم تحقيقه الانتصار على الزمالك، خاصةً أن الأهلي بدأ الاستعداد لكأس العالم للأندية وإدارة الأهلي لا ترغب في الدخول في دوامة جديدة قبل البطولة.

وتابع قائلًا: «فأنا أرى أن مارسيل كولر للأسف مكمل مع الأهلي رغم أن المدير الفني عليه علامات استفهام كثيرة، مشيرًَا إلى أن مارسيل كولر هو من أهدى الزمالك التعادل في اللقاء الأول، وهذا ليس تقليلًا من الزمالك».