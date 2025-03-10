قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى سارة للموظفين والطلاب| مواعيد إجازات رمضان والعيد وبقية عام 2025.. تفاصيل
النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين للمرأة العاملة بدلا من 3 مرات
الوزراء: 350 مليار جنيه إجمالي الإنفاق المرحلة الأولي من حياة كريمة
لقطة إنسانية.. وزير التعليم يتحاور مع طالب من ذوي الهمم ويقرر مساعدته
التصعيد العسكري يغلق معبر تورخام ويعطل التجارة بين باكستان وأفغانستان.. ماذا يحدث؟
مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.. الحبس سنة عقوبة شغب الملاعب بالقانون
الفريق أسامة ربيع: نجاح عملية قطر ناقلة البترول SOUNION عبر قناة السويس
وزير التعليم يلزم المدارس بالتصحيح الفوري للتقييمات ومنح الطلاب الدرجات المستحقة
حرب العاشر من رمضان.. مصر تنفذ أكبر عملية خداع إستراتيجي في التاريخ
تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 10 مارس
إنذار جديد.. الصين :سنبذل قصارى جهدنا لــ"إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء ليلاً ويواصل منع الظواهر العشوائية

الحملة الليلية
الحملة الليلية
آية الجارحي

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملة ليلية أسفرت عن إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٦٥١ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام ومنع الظواهر العشوائية. 

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس أحمد مكى، نائب رئيس الجهاز، وبحضور طاقم النوبتجية ورجال أمن الجهاز وفريق عمل الإزالات والإشغالات.

وفي استجابة سريعة من جهاز مدينة 6 أكتوبر للشكاوى الواردة، تم شن حملة بقياده المهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز وفريق عمل الإشغالات أسفرت عن: إزالة أسباب الشكوى الواردة بوجود تجمع فرز بالعمارة رقم ٢٠ المجاورة الأولى الحي 12، وإزالة أسباب الشكوى الواردة بوجود مجزر دواجن بالحي 6، حيث تم قطع المرافق عن المحال المخالفة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن. 

وشدد المهندس محمد مصطفى، على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرصد، للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مضيفاً أن تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها يأتي ضمن أولويات الجهاز للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة ليلية الظواهر العشوائية جهاز مدينة 6 أكتوبر غرف السطح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا

خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا

سورة قبل الفجر في رمضان

أفضل سورة قبل صلاة الفجر للرزق واستجابة الدعاء في رمضان

صورة ارشيفية

المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامة

سعر الريال السعودى في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر وفقا لآخر تحديثات

موعد عيد الفطر والإجازات الرسمية

موعد عيد الفطر والإجازات الرسمية الباقية في 2025

زيزو

هل وقع للأهلي؟.. زيزو ينهي اتفاقه مع أحد الأندية المشاركة بكأس العالم

شوبير

شوبير: هذه هي القصة الحقيقية لإعارة الشيبي وإبراهيم عادل لـ الأهلي

علي معلول

عطية الله خارج الحسابات.. الأهلي يفاضل بين ثنائي الزمالك لاختيار بديل معلول

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد وانتصارات العاشر من رمضان

وزير التعليم يختبر طلاب مدرسة بالفيوم في القراءة والكتابة

وزير التعليم يختبر طلاب مدرسة بالفيوم في القراءة والكتابة| ويوجه بتفعيل البرامج العلاجية

الكاتب والأديب الفلسطيني، جهاد الرنتيسي

جهاد الرنتيسي: الحياة الثقافية المصرية حاضنة للتنوير العربي ..ورواياتي تنبش في أعماق الفلسطيني

بالصور

طريقة عمل القطايف الصحية في الايرفراير

القطايف
القطايف
القطايف

مي سليم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير في المطبخ

مى سليم
مى سليم
مى سليم

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بعباية رمضانية

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

رخيص ومفيد .. أفضل أنواع التمر للتحكم في سكر الدم والصيام

التمر
التمر
التمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد