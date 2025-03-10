تراجع معدل التضخم السنوى لشهر فبراير 2025

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي بلغ (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مـقابـــل ( 23.2%) لشهر يناير 2025.

ترجع أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (-0.1%)، بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.0%)،.....بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%) ، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.7%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (2.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (10.7%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (8.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.7%) .

سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.4%) لشهر فبراير 2025 مقابل (1.6%) شهـر يناير 2025.



أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر فبراير 2025 مقارنة بشهـر يناير 2025):



سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%) ، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%) ،ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%) ، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%)،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%) ،ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.0%) ، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.8%) هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%) ،انخفاض أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (6.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.3%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.7%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.2%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (-0.1%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (2.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (6.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.4) ، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (10.7%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (8.0%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.7%).



ثانياً: التغير السنوي (شهر فبراير 2025 مقارنة بشهر فبراير 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (4.2%) وتأتى التغييرات بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.2%) ،ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.3%) ، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (7.9%) ، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (44.1%) ، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (9.2%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-7.0%). انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.4%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (26.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (18.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (26.8%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (18.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (3.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (18.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (17.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (18.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (22.5%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (17.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (11.0%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (12.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.9%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (14.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (13.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (14.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (15.0%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (21.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (14.1%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (27.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (36.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (13.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (16.8%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (32.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (16.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (25.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (39.3%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (11.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (17.2%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (20.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (11.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (34.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (14.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (14.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.9%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (13.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (17.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (15.7%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (4.9%).