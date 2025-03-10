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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة صيانة شبكة الطرق وترميم الأرصفة المتهالكة في الأحياء

محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة صيانة شبكة الطرق وترميم الأرصفة المتهالكة في الأحياء
محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة صيانة شبكة الطرق وترميم الأرصفة المتهالكة في الأحياء
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية، أحمد خالد حسن سعيد، مديرية الطرق والنقل، بالانتهاء الفوري من ترميم الأسفلت المتهالك وإصلاح الحفر والمطبات في الشوارع التي يمكن أن تؤثر على حركة المرور وتسبب إعاقة مرورية، وصيانة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لضمان انسيابية الحركة مع العمل على تطوير الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة، وتجهيز فرق صيانة متنقلة للاستجابة السريعة لإصلاح الطرق.


وذكرت محافظة الإسكندرية، في بيان صحفي، اليوم/الاثنين/، أن مديرية الطرق والنقل خلال الأسبوعين الماضين قامت برصف وترميم الأرصفة المتهالكة بعدد من الشوارع في 6 أحياء.. مشيرة إلى أنه في حي شرق تمت إعادة الشيء لأصله في (شارع الريادة ، وشارع عتريس ،وشارع الجمال ،وشارع سيدي جابر قبلي الترام، بالإضافة إلى تركيب أرصفة بشارع خلف التأمين الصحي، كما تم ترميم أرصفة بشارع السوق التجاري بمنطقة سموحة، وشارع الإقبال وشارع الطيار أحمد أبوالسعود).. كما تم ترميم الحفر بطريق الكورنيش (أمام نادي الأطباء وأمام نفق كليوباترا الحارة القبلية، أمام البوستة بسيدي جابر ، أمام شارة ٢٦ يوليو ). 


وفي حي غرب، تم البدء في رصف (شارع ٤٠٦، وشارع على زايد ، وشارع داني ، وشارع إبن الورقاء)، وفي حي المنتزه ثان تم البدء في رصف (شارع المستشارين، وشارع سركيز بحوض ١٠)، وبحي منتزه أول تمت إعادة الشيء لأصله بعد انتهاء شركات المرافق (بمربع نوفل وشارع علي باشا متفرع من محمد نجيب)، كما تم بدء رصف عزبة ايرس.


وفي حي وسط، تم ترميم الأرصفة المتهالكة بشارع قناة السويس ،والبدء فى رصف مدخل ابيس ١٠، وعلاج الهبوط الأرضي أمام مدرسة ليسية الحرية، وإعادة الشيء لأصله بعد انتهاء شركات المرافق من أعمالها بشارع أحمد حسنين.


وفي حي عامرية أول تم بدء رصف وترميم الأرصفة القديمة ( بشارع مسجد السلام بزاوية عبد القادر، وشارع أسماء بنت أبي بكر، وشارع عمارة المأذون).

مديرية الطرق والنقل محافظ الإسكندرية ترميم الأسفلت المتهالك

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محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة صيانة شبكة الطرق وترميم الأرصفة المتهالكة في الأحياء

محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة صيانة شبكة الطرق وترميم الأرصفة المتهالكة في الأحياء

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