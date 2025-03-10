للأمهات الجديدة.. أطعمة تزيد من وزن الرضيع

في بداية تجربة الأمومة تسعى بعض النساء إلى الوصول للوزن المثالي لرضيعها الجديد، حتى ينعم بصحة جيدة تمكنه من مواصلة الحياة ورفع كفاءة جهاز المناعة لديه لمقاومة أي أمراض .

وفي التقرير التالي سنوضح أبرز الأكلات التي يمكن تقديمها للأطفال الرضع فوق الستة أشهر :

البيض:

بدءا من الشهر السادس ينصح الاطباء بإدخال الأطعمة الأكثر صلابة للأطفال، و منها البيض فإن البيض يحتوي على الكالسيوم الكافي لعظام و أسنان طفلك .

البطاطا :

يمكن تقديم البطاطا لأنها تحتوي على قيمة غذائية ععالية بالإضافة إلى أنها وجبة بسيطة وسريعة ومشبعة .

الموز :

يمكن تناول الموز بدءا من الشهر اارابع و ذلك لإحتوائه على ألياف يحتاجها الطفل لبناء الجسم بالإضافة إلى أنها سهلة الهضم .

-التفاح :

يعتبر التفاح المسلوق على البخار من الوجبات التي يفضلها الكثير من الأطفال عند ادخاله وذلك لأنه من الوجبات الخفيفة و التي تحتوي على نسبة من السكر فيحبون طعمها.