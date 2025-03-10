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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيسيرو يجيب على كل الأسئلة الشائكة قبل قمة الزمالك والأهلى

جوزيه بيسيرو وتعليمات خاصة للاعبى الزمالك
جوزيه بيسيرو وتعليمات خاصة للاعبى الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً ، للحديث عن لقاء الأهلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال بيسيرو :"  أعلم أهمية مباراة الزمالك والأهلي، وأي لاعب يريد المشاركة في هذه المباراة ويستمتع باللقاء، ونستعد للمباراة بأقصى تركيز والتزام، ولابد أن يكون لدينا روح، وأعتقد أن الأجواء ستكون أفضل في المباراة، خاصة مع عودة الجماهير للاستاد، ونسعى لإسعاد الجمهور، وسنحارب من أجل تحقيق المكسب".

وتابع المدير الفني :" المنافس حصل على راحة أكثر من الزمالك، كما أن فريقي لعب 120 دقيقة في لقاء موردن سبورت بكأس مصر، واللاعبون الذين شاركوا في المباراة خضعوا لتدريبات استشفائية، وأسعى لتفادي إصابة أي لاعب أخر بالفريق".

وواصل بيسيرو:" في مباراة مودرن سبورت أجريت تبديلاً بمشاركة محمود حمدي الونش بدلاً من صلاح مصدق، بعدما سبق وشارك حسام عبد المجيد لمدة شوط واحد في مباراة إنبي،  كما أن محمود بنتايج شعر بآلم بسيط وتم استبداله أمام مودرن سبورت لإراحته، بينما واصل عمر جابر المباراة بصورة طبيعية".

وأوضح المدرب البرتغالي أنه عندما يقرر إراحة بعض اللاعبين يجري عملية تدوير في الفريق وعلى اللاعب الذي يحصل على فرصة أن يتمسك بها.

وشدد على أن الزمالك كان بإمكانه حسم لقاء مودرن سبورت في الوقت الأصلي للمباراة دون اللجوء لشوطين إضافيين، والفريق استهلك طاقة كبيرة في هذه المباراة، ومنحت اللاعبين راحة لمدة يوم للحصول على راحة بدنية وذهنية في ظل ضغط المباريات.

وأضاف المدير الفني:" أحتاج لتقييم موقف الفريق وحالة اللاعبين قبل لقاء القمة سواء في التدريبات أو المحاضرات، كي استطيع الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سنخوض به المباراة، وهناك طريقة لعب في تفكيري ولكن ذلك سيتحدد بناء على جاهزية اللاعبين وحالتهم".

وتابع بيسيرو :" الزمالك يخوض لقاء القمة من أجل الفوز، وهي مواجهة صعبة، ونريد التحسن في بعض الأمور التي لم ننفذها في المباراة السابقة، والتفاصيل الصغيرة والأخطاء الصغيرة هي التي تحسم هذه المواجهات ونريد تلافي الأخطاء وأن يكون هناك توازن، ونعلم أن الأهلي حصل على راحة أطول وسننافس في اللقاء ونعمل على تحقيق الفوز، ولكني أتعامل مع جدول الدوري ,بالرغم من أننا كنا نرغب في في الحصول على راحة كافية قبل المباراة".

وتابع المدرب البرتغالي:" الزمالك يمتلك حراساً على مستوى مميز، ولا أرى أن أي حارس ارتكب أخطاء تسببت في أهداف، ومحمد عواد ومحمد صبحي لديهما الإمكانيات التي تجعلهما يلعبان في الزمالك، وأثق في حراس مرمى الفريق وأنهم قادرون على الظهور بأفضل صورة، وأعتقد أن فريقي يجب ألا يسمح لأي خصم بتهديد المرمى بعدد من الفرص مثلما حدث في لقاء مودرن سبورت الأخير".

واختتم بيسيرو قائلاً:" سعيد بعودة الجماهير للمباريات، خاصة وأنهم يساندون الفريق باستمرار، وأطالبهم بالحذر وعدم التعرض لأي عقوبات".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك محمود حمدي الونش مباراة الزمالك والأهلي جوزيه بيسيرو الأهلي صلاح مصدق

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