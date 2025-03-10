من غير طماطم.. طريقة عمل كفتة داوود باشا

تعد كفتة داوود باشا من الاكلات الشهية التى تناسب العزومات سواء في رمضان أو باقي العام لأنها من ألذ الأصناف المقدمة في أشهى المطاعم.

نعرض لكم طريقة عمل كفتة داوود باشا بدون صلصة طماطم وبمكونات بسيطة من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كفتة داوود باشا:



300 جرام بصل مفروم

3 معلقة كبيرة سمن بلدي

450 جرام لحمة مفرومة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

ماء أو مرقة حسب الرغبة

عصير ليمونة



طريقة عمل كفتة داوود باشا



شوحى البصل في السمن مع رشة ملح حتى يتحول إلى اللون الأصفر ثم ضعيه في الحلة.

ضعي اللحم المفروم مع الملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس ويشكل على هيئة كرات صغيرة ثم ضعيها في صينية مبطنة بالسمنة أو الزيت وادخليها الفرن.



ضعي كرات اللحمة على البصل مع الماء أو المرق وعصير الليمون وتتبل بالملح والفلفل الأسود ويتم طهيها على نار هادئة ثم قدمى كفتة داوود باشا مع الأرز أو مكرونة وايت صوص مع المقبلات المفضلة.