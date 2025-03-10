ترامب: سنعتقل كل من يناصر حماس في الجامعات الأمريكية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين أن السلطات الفيدرالية ستعتقل كل من يناصر حركة حماس في الجامعات الأمريكية.

اعتقال طالب فلسطيني

وأشار الرئيس الأمريكي عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" إلى أنه لن نتسامح مع أي نشاط معاد للولايات المتحدة وللسامية، داعيا الجامعات الأمريكية للامتثال لسياستنا بشأن المتعاطفين مع الإرهاب.

وقال ترامب إن اعتقال طالب دراسات عليا فلسطيني لعب دورا بارزا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا في نيويورك سيتبعه اعتقالات أخرى.

الاحتجاجات في جامعة كولومبيا

وأضاف "هذا هو الاعتقال الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة، نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا وجامعات أخرى في جميع أنحاء البلاد الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا، وإدارة ترامب لن تتسامح مع ذلك".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن كثيرون ليسوا طلابا، إنهم محرضون مدفوعو الأجر وسنعثر على هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب ونلقي القبض عليهم ونرحلهم من بلادنا - ولن يعودوا مرة أخرى أبدًا.