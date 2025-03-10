خلال رمضان .. نظام غذائي لعلاج النحافة

حلم القوام المثالي دائما يراود كل النساء، فليس فقط السمنة هي التي تحتاج علاج أحيانا النحافة أيضا تحتاج للعلاج لأنها قد تؤثر على بعض الوظائف للجسم خلال اليوم منها الشعور بالتعب و الارهاق بسبب الطاقة المنخفضة في الجسم نتيجة قلة تناول الطعام .

و في التقرير التالي سنوضح طرق لعلاج النحافة خلال شهر رمضان الكريم، و استغلال الساعات بين المغرب و الفجر في تنظيم الوجبات المليئة بالسعرات الحرارية المفيدة :

-الحليب

تناول المشروبات عالية السعرات الحرارية كشرب الحليب المضاف إليه الفواكه أو التمر .

-الرياضة ممارسة الرياضة بعد تناول وجبة الإفطار، و يفضل تناول وجبة خفيفة و بعدها ممارسة التمارين الرياضية أو على الأقل المشي نصف ساعة .

-العسل

العسل من الاطعمة عالية السعرات و مفيد و السكر الذي يحصل عليه الجسم من خلاله لا يضره .

-وجبات متوازنة

علاج النحافة لا يحتاج لتناول كمية كبيرة من الوجبات التي تحتوي على مواد دهنية، بل يحتاج إلى وجبات متوازنة بها كل العناصر الغذائية مليئة بالسعرات الحرارية .