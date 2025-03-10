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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمال سليمان يكشف سر زواجة من فرح الزاهد .. الحلقة الـ 10 من أهل الخطايا

أهل الخطايا
أهل الخطايا
شروق سلامة

شهدت الحلقة الـ 10 من مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة جمال سليمان، تصاعد جرعة التشويق والأثارة، خاصة بعدم حمل الدكتور مها "سارة درزاوي"، ابنة وردة "رانيا يوسف" من نائل "إسلام جمال"ـ الشيطان أحد أعوان درغام، كما تم فضح سر نوح .

بدأت الحلقة الـ 10 من المسلسل، بمشهد قتل رامي نجل هاجر ابو زيد "هنادي عبد الخالق"، شقيقة نوح "جمال سليمان"، وتحول من طبيب يدرس الطب إلي سفاح يقتل ويعذب الفتيات من أجل الحصول على المال، لتعاطي المخدرات بسبب أصدقاء السوء، وقيام ميمون "إسلام كابونجا" الشيطان أحد أعوان درغام "محمود السراج"، باستقطاب رامي والسبب في كل ما حدث له انتقاما من خالة نوح "جمال سليمان"، و شقيقته هاجر بعدما أشعلوا النار في منزلة ومات محترقا.

وقامت ابنة نوح "جمال سليمان" الصغري، بفضح سرة وأنه كان يتواجد مع هند"فرح الزاهد" في غرفة نومها، مما جعله يكشف زواجه منها، لرغبته في انجاب الوالد، وحدثت مشاجرة بينهما.

ورفضت نوح "جمال سليمان"، خيانة الأمانة، وخيانة شقيقه أدم "أحمد فهيم"، الذي يتواجد في المستشفى بين الحياة والموت، ورفض بيع منزل درغام وقام بتقطيع العقد الذي وقع عليه سابقاً، لكون شقيقة لازال على قيد الحياة، وهذا الأمر يعد خيانة للأمانة، وحدثت مشاجرة بينه وبين شقيقه إلهامي"محمد ثروت"، لنرى خلال الحلقات المقبلة ماذا سوف يحدث لعائلة نوح أبو زيد من أعوان درغام؟،

واستعرضت الحلقة القاء الضوء على إحدى الجرائم التي هزت الرأي العام خلال الشهور القليلة الماضية، وهي جرائم سفاح التجمع، والذي كان يستقطب البنات من الملاهي الليلة، ويقوم بقتلهم وتعذيبهم تحت تأثير المخدرات، وحرص المخرج رؤوف عبد العزيز، على تقديم هذه الجرائم بشكل احترامي من خلال توصيل المضمون والمعنى الذي يريده دون إيذاء مشاعر المشاهد، فقد استطاع أن يترجم السيناريو بشكل احترافي، حيث قدمها رؤوف بنعومة شديدة ، واستطاع أن يوصل المعنى المطلوب دون أن يجرح عين المشاهدين، خاصة أنه كان من الممكن تقديمه بشكل فج، ولكنه لم يفعل ذلك وقدمه بشكل بسيط دون أن يتأذى الجمهور.

وحرص رؤوف عبد العزيز، أن يجعل المحرك الرئيسي وراء كل هذه الافعال الاجرامية هو الشيطان، وأن الإنسان، من خلال شخصية ميمون "إسلام كابونجا"، الشيطان أحد أعوان درغام "محمود السراج"، الذي كان السبب الرئيسي في تدمير حياة طارق نجل هاجر"هنادي عبد الخالق"، وجعلة يدمن المخدرات في البداية ثم الدخول إلى عام الدراك ويب والقتل والتعذيب.


مسلسل "أهل الخطايا" يعكس هذا العمل الفلسفة التي يتبناها رؤوف في أعماله الفنية، التي تهدف إلى تقديم دراما حقيقية، تنبض بالحياة وتقترب من الواقع، مما يعزز من ارتباط المشاهد بالقصص التي يتم سردها، وفي هذا السياق، يواصل رؤوف تقديم دراما ليست فقط للتسلية، بل للتوعية والتأثير في المجتمع.


أبطال مسلسل أهل الخطايا
 
 

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته  جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى،  سارة درزاوى،  دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة  من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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جمال سليمان رانيا يوسف محمد ثروت أهل الخطايا الحلقة الـ 10 من مسلسل أهل الخطايا

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