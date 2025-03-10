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ليفربول يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول
محمد بدران

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي، خبرا سارا، قبل مواجهة باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول استعاد خدمات مهاجمه الهولندي كودي جاكبو، حيث شارك في التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، بعدما غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.

وغاب جاكبو عن آخر مباراتين للريدز أمام باريس سان جيرمان وساوثهامبتون، لكنه أصبح جاهزا لمواجهة الفريق الفرنسي في مواجهة الإياب.

وفاز ليفربول ذهابًا على ملعب حديقة الأمراء، بهدف دون رد، سجله اللاعب هارفي إليوت.

محمد صلاح ليفربول باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا

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