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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

يستعرض صدى البلد اخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 11-3-2025 في البنوك بالقطاع المصرفي المصري:

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء 13.495 جنيه وسعر بيع 13.522 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك HSBC

سجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC سعر شراء 13.480 جنيه وسعر بيع 13.510 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي سعر شراء 13.474 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر شراء 13.471 جنيه وسعر بيع 13.508 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعر شراء 13.462 جنيه وسعر بيع 13.494 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان سعر شراء 13.455 جنيه وسعر بيع 13.525 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء 13.455 جنيه وسعر بيع 13.504 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي سعر شراء 13.454 جنيه وسعر بيع 13.481 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سعر شراء 13.451 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك سعر شراء 13.439 جنيه وسعر بيع 13.518 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر شراء 13.431 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر شراء 13.431 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس سعر شراء 13.420 جنيه وسعر بيع 13.512 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول سعر شراء 13.410 جنيه وسعر بيع 13.510 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة سعر شراء 13.406 جنيه وسعر بيع 13.505 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK) سعر شراء 13.388 جنيه وسعر بيع 13.522 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية سعر شراء 13.345 جنيه وسعر بيع 13.588 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر شراء 13.270 جنيه وسعر بيع 13.510 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك QNB الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي سعر شراء 13.246 جنيه وسعر بيع 13.277 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي سعر شراء 13.130 جنيه وسعر بيع 13.502 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد سعر شراء 13.035 جنيه وسعر بيع 13.507 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي

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