الديهي: انخفاض التضخم هذا العام يعكس تحسنا في الأداء الاقتصادي المصري

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن التضخم شهد انخفاضًا هذا العام، وهو ما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي، رغم الأزمات العالمية والضغوط الداخلية.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، إن الدولة تسير في الطريق الصحيح رغم التحديات الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أننا نسير في الاتجاه الصحيح وسط تحديات كبيرة، وهذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مجهودات وتضحيات كبيرة.

تحسين الأوضاع الاقتصادية

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن هذه الجهود لن تضيع سدى، حيث تعمل الدولة على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، رغم الصعوبات والتحديات المستمرة.