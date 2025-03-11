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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ظاهرة غريبة| نيران تخرج من باطن الأرض على طريق المحمودية.. ما القصة؟

يران تنبعث من باطن الأرض
يران تنبعث من باطن الأرض
أحمد العيسوي

ظاهرة غريبة ومشهد غير مألوف، تفاجأ أهالي قرية سنبادة بمركز المحمودية، محافظة البحيرة، بانبعاث نيران غامضة من باطن الأرض على طريق المحمودية دسوق، الذي يربط بين مدينتي المحمودية والرحمانية.

وأثار المشهد حالة من القلق والتعجب بين السكان، الذين حاولوا إخماد النيران بوسائلهم البسيطة.

محاولات يائسة لإخماد النيران
مع انتشار ألسنة اللهب، سارع الأهالي إلى استخدام المياه في محاولة لمنع امتداد النيران إلى مناطق أوسع، خوفًا من تفاقم الحريق.

إلا أن جهودهم لم تُسفر عن نتائج واضحة، ما دفعهم إلى الاستنجاد بقوات الحماية المدنية، التي وصلت على الفور إلى موقع الحريق للتحقق من أسبابه ومحاولة السيطرة عليه.

فيديو يوثق اللحظات المروعة
انتشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر النيران وهي تخرج من باطن الأرض بالقرب من نهر النيل في منطقة سنبادة، ما زاد من حالة الجدل حول مصدرها.

وتساءل العديد من الأهالي عن الأسباب المحتملة وراء هذا الحادث الغامض، وسط تكهنات بأنه قد يكون ناجمًا عن تسرب غاز طبيعي أو أسباب أخرى غير معروفة بعد.
 

إغلاق الطريق ومواصلة التحقيقات
 تم إغلاق طريق المحمودية دسوق أمام حركة المرور، حرصًا على سلامة المواطنين، فيما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها لإطفاء النيران وحتى هذه اللحظة، لم تصدر الجهات المختصة بيانًا رسميًا يوضح سبب اندلاع الحريق، ما يُبقي التساؤلات قائمة في أذهان الأهالي الذين يترقبون أي مستجدات حول هذه الظاهرة غير المألوفة.

هل هي ظاهرة طبيعية أم حادث عرضي؟
تظل الأسباب الحقيقية وراء انبعاث هذه النيران لغزًا يحتاج إلى تفسير علمي دقيق، وسط مطالبات بإجراء تحقيق موسع من قبل الجهات المعنية والمختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وحماية السكان من أي مخاطر محتملة.

البحيرة السكان نيران طريق المحمودية المياه

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