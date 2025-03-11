شهية ومشبعة.. طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة والدجاج

يعشق الأغلبية تناول الباستا بالصلصة البيضاء والدجاج، فهى فى الأصل من الأطباق الإيطالية، التى حظيت بشعبية عالية بين أنحاء العالم لتصبح لا تقتصر فقط على الدول الأوربية بل شملت الوطن العربي فقد يعشقها الكبار والصغار، وأصبحت ربة المنزل ماهرة فى إعدادها بكافة الطرق.

فإذا كنت من ضمن هؤلاء عزيزتي يمكنك التعرف على طريقة عمل الباستا بالصلصة البيضاء والدجاج وتزينيها بالذرة .

الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفراء والدجاج

شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفراء والدجاج

يقدم الشيف أحمد طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفراء والدجاج بخطوات مميزة و بسيطة وسهلة لتستمتعي بتحضيرها وتقديمها في كل الأوقات.

المقادير لعمل الصلصة البيضاء والباستا

2 ملعقة كبيرة الزبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب

نصف كوب من كريمة الطبخ

نصف كوب (مبشور) من جبن موتزريلا

ملح : حسب الرغبة

فلفل ابيض : حسب الرغبة

حبهان ومستكة

بقدونس : حسب الرغبة للتزين

صدر الدجاج : 500 غرام مقطع إلى مكعبات صغيرة او شرائح طويلة حسب الرغبة.

كيس الباستا المفضل لديك من الشرائط أو المقصوصة أو القواقع حسب الر غبة.

الماء الساخن لسلق الباستا

2 معلقة كبيرة زيت الزيتون أو مكعب زبدة حسب الرغبة

الملح والفلفل الأبيض

طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج

سلق الباستا المكرونة

أحضري قدر كبير وعميق، على النار وقومي بغلي الماء المملح.

أسلقي الباستا في الماء المغلي لمدة عشر دقائق حسب الرغبة إلى أن تنضج .

صفيها واتركيها لتبرد جانبا.

طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج



طريقة تحضير الصلصة البيضاء

سخني الزبدة على نار متوسطة حتى تذوب، في قدر آخر.

ضيفي القليل من الدقيق حسب كمية الباستا وحسب هل أنت من محبي الصلصة البيضاء بغزارة أم القليل منها يكفي فكمية الدقيق تحدد كمية الصلصة البيضاء المناسبة.

قلبي الدقيق إلى أن يصير مندمجا مع الزبدة وغير مكتل وأن يصير لونة ذهبي وإحذرى أن يصير لونة غامق لكى لا يصبح لون الصلصة غامق .

أضيفي الحليب بالتدريج مع الاستمرار فى التقليب بمضرب البيض لكى لا يتكتل.

استمري فى التحريك وأنت تضيفين الكريمة، إلى أن تصير الصلصة ناعمة، وجاهزة بالسمك المطلوب.



أضيفي الجبن الموتزريلا، الملح، والفلفل الأبيض حسب الرغبة. استمري في التحريك حتى يذوب الجبن وتصبح الصلصة كثيفة وجاهزة.

عندما تكتمل الصلصة، أطفئي النار واتركيها جانبًا، كما يمكن ضربها فى الخلاط أو بالمكسر لتصبح ناعمة.

تحضير الدجاج

ضعي زيت الزيتون أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة إلى أن يسخن.

أضيفي مكعبات أو شرائح الدجاج وتبليها بالملح والفلفل الأسود، والبصل والثوم البودر، كما يمكن إضافة رشة من البهار المفضل لديك وفص من المستكة والحبهان المطحون القليل من القرة حسب الرغبة والروز ماري.

قلبي الدجاج حتى يصبح ذهبي اللون وينضج تمامًا، مع التقليب المستمر لضمان التسوية.



تجميع الطبق

في وعاء كبير جانبي أو الطاجن، امزجي جميع المكونات الباستا مع الصلصة البيضاء جيدًا حتى تغلفها بالكامل.

أضيفي مكعبات الدجاج المطهوة إلى الباستا وامزجيها بلطف، ورشي الذرة الصفراء المسلوقة فى الحليب والسكر لمدة عشر دقائق.

تقديم الباستا

زيني الطبق بالبقدونس المفروم، وحبات الذرة الصفراء ويمكن تزينة بالمشروم المحمر أيضا حسب الرغبة.

قدمي الباستا بالصلصة البيضاء والدجاج ساخنة لتصبح وجبة كاملة متكاملة.