قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت: الأهلي أخد كل حاجة من الزمالك.. بن شرقي وإمام والانسحاب
اتصل تصلك في أي وقت.. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
"البطاقات الذهبية".. خطة ترامب المثيرة للجدل لجذب استثمارات الأثرياء إلى أمريكا
100 ألف جنيه.. انهيار أسعار السيارات الزيرو في مصر
قبل لقاء القمة.. وعكة صحية تصيب ابنة رامي ربيعة
اليوم.. نظر استئناف مساعدة هالة صدقي على حفظ بلاغها ضد الفنانة
الأولوية للأبيض.. زيزو يكشف للاعبي الزمالك حقيقة توقيعه لـ الأهلي
بعد إعلان ترامب.. اعتقال طالب في جامعة كولومبيا يشعل الجدل حول حرية التعبير في أمريكا
حقيقة تخفي الجن في صورة حيوان.. علي جمعة يحسم الجدل
عمرو الليثي يكافئ ضابطا على المعاش استمر في الخدمة لمدة 47 عاما
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء
زيلينسكي: المحادثات مع أميركا في السعودية ستركز على الضمانات الأمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

شهية ومشبعة.. طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة والدجاج

شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
أسماء عبد الحفيظ

يعشق الأغلبية تناول الباستا بالصلصة البيضاء والدجاج، فهى فى الأصل من الأطباق الإيطالية، التى حظيت بشعبية عالية بين أنحاء العالم لتصبح لا تقتصر فقط على الدول الأوربية بل شملت الوطن العربي فقد يعشقها الكبار والصغار، وأصبحت ربة المنزل ماهرة فى إعدادها بكافة الطرق.

فإذا كنت من ضمن هؤلاء عزيزتي يمكنك التعرف على طريقة عمل الباستا بالصلصة البيضاء والدجاج وتزينيها بالذرة .

 الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفراء والدجاج 

شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفراء والدجاج 

يقدم الشيف أحمد طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفراء والدجاج بخطوات مميزة و بسيطة وسهلة لتستمتعي بتحضيرها وتقديمها في كل الأوقات.

المقادير لعمل الصلصة البيضاء والباستا

2 ملعقة كبيرة الزبدة 

2 ملعقة كبيرة دقيق 

2 كوب حليب 

نصف كوب من كريمة الطبخ 

نصف كوب (مبشور) من جبن موتزريلا 

ملح : حسب الرغبة

فلفل ابيض : حسب الرغبة

حبهان ومستكة

بقدونس : حسب الرغبة للتزين

 صدر الدجاج : 500 غرام مقطع إلى مكعبات صغيرة او شرائح طويلة حسب الرغبة.

كيس الباستا  المفضل لديك من الشرائط أو المقصوصة أو القواقع حسب الر غبة.

الماء الساخن لسلق الباستا

 2 معلقة كبيرة زيت الزيتون أو مكعب زبدة حسب الرغبة

 الملح والفلفل الأبيض

طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج 

سلق الباستا المكرونة

أحضري قدر كبير وعميق، على النار وقومي بغلي الماء المملح.

أسلقي الباستا في الماء المغلي لمدة عشر دقائق حسب الرغبة إلى أن تنضج .

صفيها واتركيها لتبرد جانبا.

طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج 


طريقة تحضير الصلصة البيضاء

سخني الزبدة على نار متوسطة حتى تذوب، في قدر آخر.

ضيفي القليل من الدقيق حسب كمية الباستا وحسب هل أنت من محبي الصلصة البيضاء بغزارة أم القليل منها يكفي فكمية الدقيق تحدد كمية الصلصة البيضاء المناسبة.

قلبي الدقيق إلى أن يصير مندمجا مع الزبدة وغير مكتل وأن يصير لونة ذهبي وإحذرى أن يصير لونة غامق لكى لا يصبح لون الصلصة غامق .

أضيفي الحليب بالتدريج مع الاستمرار فى التقليب بمضرب البيض لكى لا يتكتل.

استمري فى التحريك وأنت تضيفين الكريمة، إلى أن تصير الصلصة ناعمة، وجاهزة بالسمك المطلوب.


أضيفي الجبن الموتزريلا، الملح، والفلفل الأبيض حسب الرغبة. استمري في التحريك حتى يذوب الجبن وتصبح الصلصة كثيفة وجاهزة.

عندما تكتمل الصلصة، أطفئي النار واتركيها جانبًا، كما يمكن ضربها فى الخلاط أو بالمكسر لتصبح ناعمة.

تحضير الدجاج

ضعي زيت الزيتون أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة إلى أن يسخن.
أضيفي مكعبات أو شرائح الدجاج وتبليها بالملح والفلفل الأسود، والبصل والثوم البودر، كما يمكن إضافة رشة من البهار المفضل لديك وفص من المستكة والحبهان المطحون القليل من القرة حسب الرغبة والروز ماري.

قلبي الدجاج حتى يصبح ذهبي اللون وينضج تمامًا، مع التقليب المستمر لضمان التسوية.


تجميع الطبق

في وعاء كبير جانبي أو الطاجن، امزجي جميع المكونات الباستا مع الصلصة البيضاء جيدًا حتى تغلفها بالكامل.
أضيفي مكعبات الدجاج المطهوة إلى الباستا وامزجيها بلطف، ورشي الذرة الصفراء المسلوقة فى الحليب والسكر لمدة عشر دقائق.

تقديم الباستا

زيني الطبق بالبقدونس المفروم، وحبات الذرة الصفراء ويمكن تزينة بالمشروم المحمر أيضا حسب الرغبة.
قدمي الباستا بالصلصة البيضاء والدجاج ساخنة لتصبح وجبة كاملة متكاملة.

الدجاج الباستا الصلصة البيضاء الباستا بالصلصة البيضاء والدجاج طريقة عمل الباستا بالصلصة البيضاء والذرة طريقة عمل الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج طريقة تحضير الصلصة البيضاء المقادير لعمل الصلصة البيضاء المقادير لعمل الصلصة البيضاء والباستا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة التموين رسميًا.. هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

زيادة التموين رسميًا.. اعرف هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

الزيادة في الدعم

التموين: بدء صرف الزيادة على البطاقات التموينية اليوم الإثنين

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

التموين والكارت الموحد

زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضان 2025.. التفاصيل وقائمة الأسعار

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من القمة

استخراج بطاقة الرقم القومي

بـ 50 جنيه .. استخراج بطاقة الرقم القومي وانت في بيتك

بشار المصري رجل ترامب المرشح لادارة غزة

10 معلومات عن بشار المصري رجل ترامب المرشح لإدارة غزة.. صور

رئيس الوزراء

موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة.. قبل العيد ولا بعده؟

ترشيحاتنا

الشاب الضحية

جريمة على مائدة السحور.. شاب ينهي حياة صديقه في الوراق.. صورة

نقل جثة

مصرع شابين إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي بمدينة بنها

ضربتها وخلعتها الححاب- ارشيفية

خلعتها الححاب بالعافية.. كواليس اتهام مديرة مدرسة بصفع طالبة بالهرم

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة والدجاج

شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج

بانخفاض وزن ملحوظ.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

غير تقليدية.. قائمة سحور صحية للأسبوع الثاني في رمضان

السحور
السحور
السحور

مسلسل الكابتن الحلقة 11.. أكرم حسني يبحث عن هوية سامي مغاوري

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

فيديو

من مكة إلى القــــ.بر

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء العمرة فماتت هي وأمها

لميس الحديدي

ليه بنتجن وبنلوي البوز.. لميس الحديدي تنتقد مسلسلات رمضان

أثينا

5 أسباب جعلت من مسلسل أثينا عملا مميزا في رمضان 2025

إلهام شاهين

ست غير متحضرة وشلق.. إلهام شاهين ترد على انتقادات طارق الشناوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد