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زيلينسكي: المحادثات مع أميركا في السعودية ستركز على الضمانات الأمنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: المحادثات مع أميركا في السعودية ستركز على الضمانات الأمنية

ولي العهد السعودي وزيلينسكي
ولي العهد السعودي وزيلينسكي
القسم الخارجي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات مع الجانب الأمريكي، المزمع عقدها في السعودية، ستركز على الضمانات الأمنية، معربًا عن أمله في أن تكون هذه المحادثات بناءة وتساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في أوكرانيا والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية. 

وخلال هذه الزيارة، أعرب زيلينسكي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها المملكة ودورها المحوري في المنطقة والعالم.

ومن جانبه، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام. 

كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وأوكرانيا، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات. 

كما تُبرز هذه الخطوة التزام المملكة بدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

ومن المتوقع أن تسهم المحادثات المرتقبة بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في السعودية في تعزيز التعاون الأمني وتقديم الضمانات اللازمة لأوكرانيا، وذلك في ظل التوترات المستمرة في المنطقة. 

وتُعَدُّ هذه المحادثات خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أشاد زيلينسكي بالدور السعودي في دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن المملكة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تُعَدُّ هذه الزيارة والمحادثات المرتقبة جزءًا من الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الأوكرانية، وتعكس التزام المملكة العربية السعودية بدعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

ويُتوقع أن تُثمر هذه الجهود المشتركة عن تعزيز التعاون الدولي وتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
 

أوكرانيا محمد بن سلمان ولي العهد السعودي فولوديمير زيلينسكي المحادثات مع الجانب الأمريكي الضمانات الأمنية

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