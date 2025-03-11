نعومة للجلد ونضارة .. فوائد لا تتوقعها لحبوب بذرة الشيا

تشتهر بذور الشيا بدورها في إدارة الوزن وصحة القلب، فإنها تلعب أيضًا دورًا حيويًا في إزالة السموم من الجلد.

غنية بالعناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة

وخصائص الترطيب، فهي تساعد على التخلص من السموم وتعزيز نضارة البشرة. إليك نظرة تفصيلية حول كيفية مساهمة بذور الشيا في إزالة السموم من الجلد وتحسين صحة الجلد بشكل عام. غني بمضادات الأكسدة: يحارب الجذور الحرة تعد بذور الشيا من الطرق الأساسية التي تساعد على إزالة السموم من الجلد من خلال محتواها العالي من مضادات الأكسدة.

تحتوي هذه البذور الصغيرة على مركبات البوليفينول والفلافونويد، والتي تساعد على تحييد الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة تضر بخلايا الجلد وتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.



تنتج الجذور الحرة نتيجة للتلوث والتعرض للأشعة فوق البنفسجية والنظام الغذائي السيئ، وكلها عوامل تساهم في ظهور البشرة الباهتة المتعبة. يساعد الاستهلاك المنتظم لبذور الشيا في مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم، مما يؤدي إلى بشرة أكثر صحة وإشراقًا. غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية: يقلل الالتهاب بذور الشيا هي مصدر نباتي ممتاز للأحماض الدهنية أوميجا 3، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA). تتمتع هذه الأحماض الدهنية بخصائص قوية مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الاحمرار والتهيج وظهور حب الشباب.

ذلك الإكزيما والصدفية وحب الشباب. من خلال دمج بذور الشيا في نظامك الغذائي، يمكنك مساعدة بشرتك على البقاء هادئة ومتوازنة وخالية من الأضرار الالتهابية. تعزيز الترطيب: يحافظ على رطوبة البشرة يعد حاجز الجلد المرطب جيدًا أمرًا ضروريًا لطرد السموم والحفاظ على البشرة صافية. تتمتع بذور الشيا بقدرة استثنائية على امتصاص الماء، حيث يمتص ما يقرب من١٠ أضعاف وزنها لتكون قوام لزج عند نقعها

تعمل علي بقاء بشرتك ممتلئة وناعمة وخالية من السموم. بالإضافة إلى ذلك، تساعد منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على بذور الشيا في حبس الرطوبة ومنع الجفاف، مما يجعلها علاجًا طبيعيًا ممتازًا للبشرة الباهتة والجافة. غني بالألياف: يعزز صحة الأمعاء للحصول على بشرة صافية تبدأ عملية إزالة السموم من الداخل، وتلعب بذور الشيا دورًا حاسمًا في تعزيز صحة الأمعاء. فهي غنية بالألياف الغذائية، التي تساعد في تنظيم عملية الهضم ومنع تراكم السموم في الأمعاء. يؤدي سوء الهضم غالبًا إلى مشاكل جلدية مثل حب الشباب والبهتان والطفح الجلدي.

المصدر : india times