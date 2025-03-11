هند صبري توجه رسالة للمرأة: ليس عليكِ أن تكوني كاملة

حرصت الفنانة هند صبري على تهنئة جميع النساء بمناسبة يوم المرأة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت: "إلى كل امرأة هناك، في يوم ما، ستنظرين إلى الوراء وتدركين أن كل تحدي جعلك أقوى، كل شك دفعك إلى الأمام، وكل حلم كان يستحق المتابعة.

وأضافت «ليس عليك أن تكوني كاملة - فقط تحتاجين إلى أن تكوني أنتِ.

هذا تكريم للامرأة التي أنا عليها، للنساء اللواتي جئن قبلني، ولجميع النساء الرائعات اللواتي يُشكلن العالم كل يوم."

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، بكل التحية والتقدير إلى المرأة المصرية؛ رمز العطاء والصبر والتدبير، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقال الرئيس السيسي، على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، "في يوم المرأة العالمي، أتوجه بكل التحية والتقدير إلى المرأة المصرية؛ رمز العطاء والصبر والتدبير، الشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء والتطوير، وسند وطنها في كلّ الظروف والأحوال".

المرأة المصرية شريكة فاعلة في التنمية وسند الوطن

وأضاف: "في هذا اليوم نؤكد التزام الدولة بدعمها وتمكينها ورعايتها.. كل عام وكل امرأة مصرية ملهمة، قوية، ومعطاءة".

فيما عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات. كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير.

سأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها

وقالت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك":أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا.