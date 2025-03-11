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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلال ساعات.. الأهلي يحسم موقفه من خوض القمة

الأهلي
الأهلي
عمرو الحلواني

يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا طارئًا في الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ على حقوق الأهلي فيما يخص أزمة مباراة القمة.
 

ومن المقرر أن يحسم الأهلي موقفه من خوض القمة خاصة بعد تولي طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة .

بيان من اتحاد الكرة بشأن حكام القمة 

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية.

كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم ثقته في الحكام المصريين في الوقت الذي لا يقف فيه عائقاً أمام رغبة أي طرف في الاستعانة بحكام أجانب في بعض مبارياته وفق اللوائح المنظمة لذلك وفي الإطار الزمني المحدد، حتى يتمكن الاتحاد من توجيه المخاطبات الرسمية إلى إدارات الحكام في البلدان المقصودة بالاستعانة بحكامها، وما يتطلبه ذلك من وجود مواعيد رسمية لعملها بعيداً عن الأجازات الأسبوعية.


كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد تم التواصل معه من النائب أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول الذي أبدى رغبته في الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض مباريات دوري القسم الأول في مرحلته النهائية، إلا أن ضيق الوقت بين إعلان مواعيد الجولة الأولى للدور الثاني وما تتضمنه من مباراة الزمالك والأهلي وبين إبداء هذه الرغبة والموعد المحدد للمباراة حال دون تلبية هذه الرغبة.


كما يدعو الاتحاد المصري لكرة القدم مراعاة ذلك مستقبلاً، بالإضافة إلى دعوة الأطراف كافة للتعامل بإيجابية مع الخطوات التي يتخذها الاتحاد لتطوير التحكيم المصري والتي يثق أنها تسير على الوجه الصحيح.

الزمالك الأهلي والزمالك الأهلي

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