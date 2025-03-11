والدة طفلة العاشر: نطالب بالعدالة والقصاص وإجراءات صارمة لمنع تكرار المأساة

قالت والدة الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، التي تعرضت للاعتداء داخل حمام عمومي في مدينة العاشر من رمضان خلال نهار رمضان، إن الواقعة كان بمثابة صدمة كبيرة لها ولأسرتها.

وناشدت خلال برنامج حضرة المواطن بضرورة أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.

والدة الطفلة تطالب بالعدالة

وأوضحت والدة الطفلة إن الحادث تسبب في صدمة كبيرة لها ولأسرتها، لافتة أن ما حدث يجب أن يكون درسًا وعبرة لكل من يقدم على ارتكاب مثل هذه الأفعال، داعية إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجاني لضمان محاسبته.

وكان دعا العديد من الأهالي والمواطنين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال في الأماكن العامة.

كما أكدوا على أهمية توعية المجتمع بكيفية حماية الأطفال من مثل هذه الحوادث وضرورة تكثيف الرقابة في الأماكن العامة.

وأعرب العديد من سكان مدينة العاشر من رمضان عن تضامنهم مع الطفلة وعائلتها، مطالبين بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة.