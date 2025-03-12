الست لازم تساعد جوزها يتجوز بدل ما يغلط.. تصريحات أحمد كريمة تثير الجدل

أثار الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا بتصريحاته حول تعدد الزوجات، مؤكدًا أن التعدد مباح وليس فرضًا أو سنة، وأن الزوجة يجب أن تعين زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة.





كما أشار إلى وجود مرويات في كتب التراث تحتاج إلى مراجعة علمية. وانتقد كريمة منح العصمة للمرأة، معتبرًا ذلك تنفيذًا لأجندات غربية، مؤكدًا أن الأزهر لن يسمح بالمساس بالشريعة الإسلامية.





كما أرجع ارتفاع معدلات الطلاق إلى تدليل الشباب، محذرًا من التلاعب بالنصوص الشرعية لتحقيق أهداف تتعارض مع تعاليم الإسلام.





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